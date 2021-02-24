У Києві третину безробітних становить молодь до 35 років - центр зайнятості

Кожен третій зареєстрований в Києві безробітний - молода людина віком до 35 років. Ще стільки ж – громадяни віком від 35 до 44 років.

Про це Укрінформу повідомили в Київському міському центрі зайнятості.

«Одна з головних проблем на ринку праці столиці, що впливає на вирішення питання працевлаштування безробітних, зокрема, молоді, - дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили», – зазначив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

З початку року послугами Київського міського центру зайнятості скористалися 11 тисяч осіб з числа молоді. Серед безробітної молоді – 82% службовців, 16% робітників та 2% - особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Крім цього, 10,9% молодих безробітних перед тим, як звернутися до служби зайнятості, не працювали більше одного року. Більшість молодих людей, які працювали до втрати роботи, прийшли з оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів; державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування; фінансової та страхової діяльності; інформації та телекомунікації; діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування та переробної промисловості.

У службі зайнятості пояснюють, що основними причинами безробіття в молодіжному середовищі є, зокрема, недостатній рівень взаємодії між навчальними закладами та роботодавцями, відсутність у молодих фахівців необхідної кваліфікації, а також завищені вимоги до заробітної плати на майбутньому робочому місці.

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Зазначається, що навантаження на одне вільне робоче місце на ринку праці м. Києва становить 3 особи. Водночас спостерігається дефіцит вакансій для службовців (в середньому на 1 вакансію претендують 7 службовців), тоді як з робітничими спеціальностями навпаки – кількість вакансій відчутно перевищує кількість претендентів на них.

Враховуючи актуальність проблеми молодіжного безробіття, у Київському міському центрі зайнятості приділяють значну увагу цій категорії безробітних.

«Щоб привернути увагу молоді до актуальних на ринку праці професій, зокрема, в умовах карантину, столична служба зайнятості проводить цілеспрямовану системну профорієнтаційну роботу з учнівською та студентською молоддю столиці. Тематичні вебінари та семінари, презентації професій, тренінги з техніки пошуку роботи, – усе це, сподіваємось, сприятиме вмотивованому вибору професії молодими людьми», - підкреслив Білич.

Фото з відкритих джерел