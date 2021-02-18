До Київського центру зайнятості за 30 років існування звернулися мільйон безробітних

До Київського центру зайнятості за 30 років існування звернулися мільйон безробітних

Укрінформ
Послугами Київського міського центру зайнятості за період його діяльності з 1991 року скористалися понад 950 тисяч осіб.

Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

Як зазначається, у четвер, 18 лютого, Київському міському центру зайнятості виповнюється 30 років. Його було створено у 1991 році рішенням виконкому Київської міської ради з метою соціального захисту тимчасово непрацюючого населення від безробіття.

Створили КМЦЗ на базі міського центру з працевлаштування, перенавчання та профорієнтації населення. Його районні відділення стали районними центрами зайнятості населення. Послуги центри зайнятості надавали безкоштовно.

Перших безробітних в столичній службі зайнятості зареєстрували в тому ж 1991 році. Загалом, відколи був створений Київський міський центр зайнятості і до сьогодні, за допомогою у працевлаштуванні до столичної служби зайнятості звернулися понад 956,6 тис. громадян.

«455 тисяч з них були зареєстровані безробітними, 563,7 тис. громадян забезпечено роботою за допомогою служби зайнятості, до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено понад 164 тис. осіб», - зазначили у службі зайнятості.

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Крім цього, 12 тисяч громадян за допомогою столичної служби зайнятості стали підприємцями - відкрили власну справу, отримавши одноразову виплату допомоги з безробіття. Близько півтори тисячі роботодавцям було відшкодовано єдиний внесок за створення нових робочих місць і працевлаштування на них безробітних.

За 30 років 110 тисяч столичних безробітних пройшли професійне навчання за направленнями Київського міського центру зайнятості. А 839 тис. громадян, які перебували на обліку у столичній службі зайнятості, отримали профорієнтаційні послуги. Загалом профорієнтаційними послугами охопили 2,02 млн осіб.

Фото: КМЦЗ

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