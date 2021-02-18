До Київського центру зайнятості за 30 років існування звернулися мільйон безробітних
Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.
Як зазначається, у четвер, 18 лютого, Київському міському центру зайнятості виповнюється 30 років. Його було створено у 1991 році рішенням виконкому Київської міської ради з метою соціального захисту тимчасово непрацюючого населення від безробіття.
Створили КМЦЗ на базі міського центру з працевлаштування, перенавчання та профорієнтації населення. Його районні відділення стали районними центрами зайнятості населення. Послуги центри зайнятості надавали безкоштовно.
Перших безробітних в столичній службі зайнятості зареєстрували в тому ж 1991 році. Загалом, відколи був створений Київський міський центр зайнятості і до сьогодні, за допомогою у працевлаштуванні до столичної служби зайнятості звернулися понад 956,6 тис. громадян.
«455 тисяч з них були зареєстровані безробітними, 563,7 тис. громадян забезпечено роботою за допомогою служби зайнятості, до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено понад 164 тис. осіб», - зазначили у службі зайнятості.
Крім цього, 12 тисяч громадян за допомогою столичної служби зайнятості стали підприємцями - відкрили власну справу, отримавши одноразову виплату допомоги з безробіття. Близько півтори тисячі роботодавцям було відшкодовано єдиний внесок за створення нових робочих місць і працевлаштування на них безробітних.
За 30 років 110 тисяч столичних безробітних пройшли професійне навчання за направленнями Київського міського центру зайнятості. А 839 тис. громадян, які перебували на обліку у столичній службі зайнятості, отримали профорієнтаційні послуги. Загалом профорієнтаційними послугами охопили 2,02 млн осіб.
Фото: КМЦЗ