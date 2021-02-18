До Київського центру зайнятості за 30 років існування звернулися мільйон безробітних

Послугами Київського міського центру зайнятості за період його діяльності з 1991 року скористалися понад 950 тисяч осіб.

Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

Як зазначається, у четвер, 18 лютого, Київському міському центру зайнятості виповнюється 30 років. Його було створено у 1991 році рішенням виконкому Київської міської ради з метою соціального захисту тимчасово непрацюючого населення від безробіття.

Створили КМЦЗ на базі міського центру з працевлаштування, перенавчання та профорієнтації населення. Його районні відділення стали районними центрами зайнятості населення. Послуги центри зайнятості надавали безкоштовно.

Перших безробітних в столичній службі зайнятості зареєстрували в тому ж 1991 році. Загалом, відколи був створений Київський міський центр зайнятості і до сьогодні, за допомогою у працевлаштуванні до столичної служби зайнятості звернулися понад 956,6 тис. громадян.

«455 тисяч з них були зареєстровані безробітними, 563,7 тис. громадян забезпечено роботою за допомогою служби зайнятості, до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено понад 164 тис. осіб», - зазначили у службі зайнятості.

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Крім цього, 12 тисяч громадян за допомогою столичної служби зайнятості стали підприємцями - відкрили власну справу, отримавши одноразову виплату допомоги з безробіття. Близько півтори тисячі роботодавцям було відшкодовано єдиний внесок за створення нових робочих місць і працевлаштування на них безробітних.

За 30 років 110 тисяч столичних безробітних пройшли професійне навчання за направленнями Київського міського центру зайнятості. А 839 тис. громадян, які перебували на обліку у столичній службі зайнятості, отримали профорієнтаційні послуги. Загалом профорієнтаційними послугами охопили 2,02 млн осіб.

Фото: КМЦЗ