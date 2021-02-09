Служба зайнятості укомплектувала понад тисячу вакансій для підприємств Києва

З початку 2020 року столична служба зайнятості на засадах рекрутингу укомплектувала 1180 вакансій на 785 підприємствах міста Києва.

Про це Укрінформу повідомили в Київському міському центрі зайнятості (КМЦЗ).

«Під час карантину багато роботодавців Києва зіткнулися з проблемою підбору кваліфікованих спеціалістів стандартними методами. Фахівці КМЦЗ почали активно надавати дистанційні послуги, використовуючи для цього засоби телефонного зв’язку, електронну пошту, організовували онлайн-зустрічі з роботодавцями, Zoom-співбесіди та інші заходи. Завдяки таким особливостям в роботі на засадах рекрутингу з початку 2020 року було укомплектовано 1180 вакансій на 785 підприємствах. Налагоджено плідну співпрацю з майже трьома тисячами підприємств», - повідомили у відомстві.

У службі зайнятості зазначають, що рекрутинг – один із напрямків роботи з роботодавцями. Буквально, він означає задоволення потреб роботодавців у підборі персоналу.

«Ми готові оперативно виконати кожне кадрове замовлення роботодавців. Для того, щоб послуги були якісними, попередньо наші фахівці ретельно вивчають потреби роботодавців у кадрах. Допомога в укомплектуванні персоналом включає цілий спектр послуг. Інформація про вільні робочі місця розміщується на інтернет-ресурсах, аналізуються професійні якості претендентів, кандидати на робочі місця презентуються роботодавцям, організовуються дистанційні зустрічі з претендентами на вакансії», - розповів директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Вперше в Україні у Київському міському центрі зайнятості були започатковані онлайн-ярмарки вакансій за участю провідних столичних підприємств. Роботодавці активно почали використовувати такий спосіб спілкування з безробітними.

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Так, вже проведено 15 онлайн-ярмарків вакансій за участю 22 роботодавців, які презентували майже 150 вакансій. Нині онлайн-ярмарки вакансій проводяться в кожній районній філії. До дистанційного спілкування з роботодавцями долучилися понад 800 громадян з числа безробітних, які перебувають на обліку в Київському міському центрі зайнятості. Відбулося також шість презентацій роботодавця, в яких узяли участь понад 70 безробітних.

У службі зайнятості зауважили, що, виконуючи замовлення з підбору персоналу на засадах рекрутингу, фахівці служби зайнятості виступають у ролі своєрідного посередника між роботодавцем та шукачем роботи. Роботодавцям рекрутингова форма співпраці зі службою зайнятості зручна і вигідна, бо заощаджує час і кошти на підбір персоналу.

Як підкреслила начальник відділу організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості КМЦЗ Інна Науменко, онлайн-заходи у форматі «Роботодавець – рекрутер – шукач роботи» здобули надзвичайну актуальність, адже сприяють швидшому укомплектуванню робочих місць.

За її словами, в умовах обмежень це чудова нагода донести інформацію про вакансії безпосередньо до осіб, які шукають роботу, і використати зазначені заходи як можливість одразу дистанційно поспілкуватися з декількома претендентами на робочі місця. Участь у заходах є безкоштовною та доступною для всіх зацікавлених.

Фото з відкритих джерел