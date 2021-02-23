Київ - у двадцятці міст світу з найбруднішим повітрям

У Києві зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.

Станом на 09:50 столиця України була на 17-му місці в рейтингу, на першому опинилася Софія (Болгарія).

Індекс Києва становить 153 при нормі 50. Рівень забруднення повітря в столиці характеризується як «дуже шкідливий». При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями органів дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на повітрі.

Як повідомлялося, у Києві 22 лютого було зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі.