У Києві водій до смерті побив пішохода

У столиці правоохоронці затримали водія автомобіля, який до смерті побив пішохода.

Про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Укрінформ.

"Водій автомобіля Hyundai, який о 14:48 в ході раптово виниклої сварки спричинив тілесні ушкодження, що призвели до смерті пішохода, був затриманий о 15.58 співробітниками поліції. На його вирахування, орієнтування і затримання поліцейськім знадобилось трохи більше години", – повідомив Геращенко.

За його словами, за загибель людини водію тепер треба буде відповідати своєю свободою.

Заступник Авакова подякував поліцейським "за професіоналізм, за те що Ви за невеличку зарплату у 13-15 тисяч гривень кожен день ризикуєте життям та зупиняєте злочинців", а також міському голові Києва Віталію Кличко, його команді і міській раді – за те що вони, за словами Геращенка, завжди йдуть назустріч поліції у справі масованого встановлення камер відеоспоспостреження.

"Закликаю інших міських і селищних голів слідувати прикладу Києва", - додав Геращенко.

Як написала на своїй сторінці у Фейсбуці прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець, водій після оголошення оперативного плану «Перехват» був зупинений екіпажами патрульної поліції на розі вулиць Братиславської та Стальського на Лівому березі.

Водієм «Хюндай» виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, що має посвідку на проживання в Україні. Померлий пішоход - киянин, 1969 року народження.

За цим фактом поліція порушила кримінальну справу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції.

Раніше Фейсбук-спільнота "Київ оперативний" повідомляла, що по Києву була введена операція з розшуку та затримання автомобіля Hyundai Sonata KA0698C сірого кольору та його водія.

За інформацією спільноти, "особа неслав'янської зовнішності" біля театру ім. Івана Франка ударила чоловіка, і цей удар виявився смертельним. "Лікарі швидкої допомогти не змогли. Сам же "боєць" з місця втік", – повідомляла група "Київ оперативний".