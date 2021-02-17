Вставні щелепи, ключі від BMW і собака: що губили пасажири у столичному транспорті

Минулого року пасажири майже 1300 разів звертались до контакт-центру КП «Київпастранс» з приводу втрачених речей у салонах громадського комунального транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у КП "Київпастранс" у Фейсбуці.

"Найчастіше пасажири губили ключі, одяг, документи. Серед незвичних звернень: вставна щелепа, порожній пакет із супермаркету «Сільпо», ключі від BMW, одна чорна шкарпетка (десь сумує один Доббі), рудий собака, пакет з чипсами та попкорном, 5 кабачків", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Київському метрополітені розповіли, що найчастіше губили у метро у 2020 році.