За добу з Києва вивезли майже 14 тисяч тонн снігу

Протягом суботи з Києва вивезли рекордну масу снігу - майже 14 тисяч тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Триває вивезення снігу з усіх районів міста. Для цих робіт додатково залучили 101 одиницю техніки сторонніх організацій, з якими шляхово-експлуатаційні підприємства уклали договори ще до початку зимового періоду. Протягом суботи вивезли рекордну масу снігу – майже 14 тисяч тонн", - написав Кличко.

За його інформацією, минулої ночі в столиці працювали 462 одиниці спецтехніки та 35 бригад з ручного прибирання.

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У неділю вдень дороги, проїзди, двори і зупинки розчищають 477 спецавто та 59 бригад з ручного прибирання, додав міський голова.

Кличко також оприлюднив відео, як дорожники і комунальники напередодні ввечері, вночі і на світанку прибирали сніг.