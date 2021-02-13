За добу із Києва вивезли майже 4,6 тисячі тонн снігу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київавтодор у Фейсбуці.
«Упродовж ночі працювали 424 одиниці спецтехніки. А також 274 працівники у складі 39 бригад з ручного прибирання, які очищали зупинки громадського транспорту і тротуари. Нині працюють 479 одиниць спецтехніки», - йдеться в повідомленні.
У Києві очищають дороги від снігу 479 одиниць спецтехніки / Фото: Київавтодор
Також підкреслюється, що дорожні служби продовжили вивозити сніг. За минулу добу вивезено 4584 тонни.
Як повідомляв Укрінформ, за даними синоптиків, у Києві в неділю 14 лютого, буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 12-14°, вдень 3-5° морозу.