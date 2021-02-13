СБУ заблокувала схему захоплення нерухомості в Києві на $4 мільйони

Служба безпеки України задокументувала протиправні дії організованої групи, учасники якої незаконно заволоділи нерухомістю в центрі столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори оборудки, серед яких екскерівництво заводу з державною часткою 81,9%, діяли за змовою з менеджерами кількох комерційних структур. Зловмисники незаконно заволоділи нерухомістю заводу площею 6 тисяч квадратних метрів. Під час оформлення документації ділки штучно оцінили її у 1,5 мільйона гривень. Натомість ринкова вартість подібних об’єктів із землею у Печерському районі Києва становить приблизно $4 млн.

«Точна сума збитків, завданих державним інтересам, встановлюється… Наразі на місці нерухомості здійснюється будівництво готельного комплексу із рестораном та казино», - йдеться у повідомленні.

СБУ викрила схему захоплення нерухомості в Києві / Фото: ssu.gov.ua

Як зазначається, співробітники СБУ викрили оборудку, попри те що організатори вдалися до всіх можливих юридичних «хитрощів», аби надати їй вигляду законності.

Правоохоронці провели за адресами проживання фігурантів та в офісних приміщеннях низку обшуків, під час яких вилучили документацію, що доводить проведення оборудки.

Учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах організованою групою) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

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Наразі судом накладено арешт на будівлю. Готуються цивільні позови до суду для повернення майна з метою відшкодування збитків, завданих державі.

Триває досудове слідство.

«Викриття оборудки проводилося співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України спільно зі слідчим відділом Печерського УП ГУ Нацполіції в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6», - уточнюють у спецслужбі.