Київрада зняла з розгляду питання про виділення Укркінохроніці землі інституту Карпенка-Карого

Київрада зняла з порядку денного чергового засідання сесії питання про виділення Українській студії хронікально-документальних фільмів (Укркінохроніці) в постійне користування земельної ділянки, на якій розташований Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення КМДА ухвалила після того, як у четвер зранку було зареєстроване звернення студентів до мера Києва Віталія Кличка.

"На засіданні Київради 11.02.2021 р. має розглядатися питання щодо відведення земельної ділянки під корпусами нашого Інституту екранних мистецтв з цільовим призначенням "для житлового будівництва". Ми вважаємо, що таке рішення не є далекоглядним і не відповідає державним інтересам. Це зашкодить не тільки розвитку кінотелеосвіти в Україні, а й завадить існуванню тих організаційних форм, які нам вдалося за останні роки вибороти та створити", — йдеться в зверненні.

Окрім цього, студенти просять Київраду переглянути концепцію розвитку земельної ділянки та ухвалити рішення щодо відведення її для створення сучасного національного кіноосвітнього комплексу.

Як повідомлялося, у червні 2020 року комісія КМДА ухвалила проєкт рішення "Про надання державному підприємству "Українська студія хронікально-документальних фільмів" земельної ділянки в постійне користування для експлуатації, обслуговування існуючих споруд, кінознімальних корпусів та житлових будинків на вул. Євгена Коновальця, 18 у Печерському районі міста Києва", без урахування інтересів обох закладів.

Міністерство культури та інформаційної політики не підтримало рішення Київради. МКІП звернулося з листом до мера Києва Віталія Кличка з вимогою не допустити надання земельної ділянки Укркінохроніці.

8 лютого Київрада повідомила про те, що зняла з порядку денного розгляд питання. Оскільки питання залишилося в протоколі засідання сесії, студентський колектив вирішив офіційно звернутися до міського голови.