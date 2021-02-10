На метро «Золоті ворота» відремонтували ескалатори за 43 мільйони

На станції метро «Золоті ворота» у Києві завершено капітальний ремонт усіх шести ескалаторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

«Вартість ремонту ескалаторів на «Золотих воротах» склала майже 43 млн грн. У рамках ремонту замінили підшипники у двигунах та вхідних редукторах валів, настил східців, підсхідців і гребенів, бігунки та виконали інші роботи», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонт ескалаторів на станції «Лук’янівська» розпочнеться з 23 лютого. Там уже розпочався демонтаж обладнання.

Як повідомляється, почерговий капітальний ремонт усіх 4 ескалаторів триває і на станції метро «Майдан Незалежності».

Загалом у столичному метрополітені працює 122 ескалатори. Капітальний ремонт обладнання проводиться кожні 100-150 тис. км пробігу або ж кожні 10-11 років залежно від типу ескалаторів.

Фото: КМДА