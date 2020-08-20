На станції метро "Вокзальна" оновили ескалатор
Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський метрополітен у Фейсбуці.
"Станція «Вокзальна» запрацювала у звичайному режимі. Позаплановий ремонт ескалатора завершено на 4 дні раніше передбаченого терміну", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, плановий капітальний ремонт ескалаторів триває на станціях «Золоті ворота» та «Майдан Незалежності», де їх полагодять почергово.
Усього ж у столичній підземці працює 122 ескалатори. Найдовший з них – на станції «Хрещатик», який має 743 сходинки.
«Київський метрополітен» звертає увагу, що в серпні ескалатори 107 разів зупинялися ручкою «Стоп» на різних станціях для уникнення травмування пасажирів із необережності. Ще 58 разів – через потрапляння сторонніх предметів (монет, підборів, одягу тощо). 27 зупинок обладнання пасажири зробили без необхідності.
Як повідомлялося, з 6 по 26 серпня на станції «Вокзальна» проводитиметься позаплановий ремонт одного із трьох ескалаторів.