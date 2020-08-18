У київському метро запустили історичний банківський поїзд

Національний банк разом зі столичною підземкою запустили історичний поїзд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

"Національний банк спільно зі столичною підземкою запустили історичний поїзд. Цього року головній фінансовій будівлі на Інститутській, 9 виповнюється 115 років. Саме у серпні 1905-го пройшов офіційний переїзд державних фінансистів у нову будівлю в центрі міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на інформаційних матеріалах у поїзді метро можна побачити історичну банківську архітектуру, а також, використовуючи QR-сканер, записатися на безкоштовну екскурсію. Екскурсії проходитимуть до кінця серпня.

У метрополітені нагадали, що з 1965 року поруч з Національним банком України був відкритий другий вихід станції «Хрещатик».

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Як повідомляв Укрінформ, синьою гілкою столичного метро у серпні курсує арт-поїзд #ШахрайГудбай, в якому розміщені поради щодо правил безпеки платежів.