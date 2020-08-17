У столичній підземці запустили 4G ще на шістьох станціях

У Києві мобільний зв'язок 4G став доступним ще на шістьох станціях у столичному метрополітені.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Тепер мобільним інтернетом четвертого покоління можна скористатися ще на 6 станціях київського метро та в тунелях між ними: Університет, Театральна, Контрактова та Поштова площі, Майдан Незалежності та Золоті Ворота. Всього 4G зараз працює на 15 станціях із 46 підземних", - повідомили у міністерстві.

Як зазначають у відомстві, запуск 4G у метро відбувається поетапно. До кінця серпня мобільні оператори разом з партнером – компанією Huawei – планують запустити 4G ще на 7 станціях: Хрещатик, Площа Льва Толстого, Олімпійська, Палац Україна та Палац спорту, Кловська та Печерська. А всі станції метро – до кінця цього року.

Як повідомляв Укрінформ, з 5 березня 2020 року три мобільні оператори - Київстар, Vodafone та lifecell - почали надавати послуги 4G-зв'язку на станції київського метрополітену "Академмістечко".

22 липня 2019 року стало відомо, що оператори в рамках тендеру обрали компанію Huawei постачальником для будівництва спільної 4G-мережі у столичному метрополітені.