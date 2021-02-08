У Києві через негоду приспустили найбільший прапор країни

Головний прапор України, що розташований на київських схилах, довелось приспустити через негоду і сильний снігопад.

Як передає Укрінформ, про це інформують у пресслужбі КМДА.

"Як і попереджали синоптики, погодні умови погіршились – у Києві кілька днів триватимуть снігопади, підсилені вітром швидкістю до 12 м/с. Аби вберегти і не пошкодити прапор, ми його тимчасово приспустили», – повідомив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.

Як і попередні рази, повністю спускати прапор не будуть, його приспустять на 10 метрів.

На сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні, його висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Як повідомлялося, у понеділок, 8 лютого, в більшості областей сніг, хуртовини, в західних, північних та центральних областях значний сніг; на півдні та в Карпатському регіоні сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ; на дорогах ожеледиця.

У зв’язку із сильними снігопадами з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде тимчасово обмежений.