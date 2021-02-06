У центрі Києва перекрили вулицю через підозрілий предмет

У Києві на вулиці Січових Стрільців, 17 виявили підозрілий предмет.

Як передає Укрінформ із посиланням на Телеграм патрульної поліції Києва наразі рух вулицею Січових Стрільців, 17 перекрито.

«Патрульні викликали на місце фахівців та охороняють місце події задля безпеки громадян», - зазначається у повідомленні.

З початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 730 вибухонебезпечних предметів, у тому числі одну авіаційну бомбу.

Фото: Патрульна поліція Києва, Telegram