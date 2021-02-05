Суд арештував чоловіків, які обстріляли авто на Оболоні

Правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам, які обстріляли авто на столичній Оболоні, а суд – обрав запобіжні заходи обом у вигляді тримання під вартою з максимальним розміром застави у 181 тис. гривень кожному.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 5 повідомлено про підозру двом мешканцям Київської області за фактом пошкодження автомобіля шляхом використання вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Подія сталася ввечері 1 лютого на автостоянці гіпермаркету, що на проспекті Степана Бандери.

Чоловіки приїхали на Skoda Rapid, підійшли до авто Toyota Camry та здійснили 6 пострілів у водійські дверцята, після чого втекли з місця злочину.

Зловмисників затримали у Голосіївському районі столиці, ними виявилися 31-річний та 35-річний жителі Київщини, які знайомі із власником пошкодженого авто.

Під час обшуку Skoda Rapid правоохоронці вилучили автоматичну зброю, яка, ймовірно, була предметом вчинення злочину.

«За клопотанням місцевої прокуратури Оболонським районним судом міста Києва чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з максимальним розміром застави у 181 тис. гривень кожному. За скоєне чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі», - повідомили у прокуратурі.

Досудове розслідування триває, призначено ряд експертиз та встановлюються мотиви вчинення злочину.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого столичні спецпризначенці та оперативники затримали 2 осіб, які обстріляли авто на Оболоні.