Оголосили підозру чоловіку, який вкусив оператора телеканалу

У столиці правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який напав на знімальну групу столичного телеканалу 3 лютого.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури, передає Укрінформ.

«За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 9 повідомлено про підозру чоловіку за фактом перешкоджання професійній діяльності знімальної групи столичного телеканалу, що мало місце 3 лютого неподалік Київського політехнічного інституту», - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, знімальна група ТРК «Київ» здійснювала репортаж у прямому ефірі з приводу роботи закладів громадського харчування вуличного типу. У ході репортажу журналістка з оператором зайшли до одного із таких закладів, але його працівник агресивно відреагував на журналістів та виштовхав їх на вулицю.

«Після цього журналісти продовжили репортаж на вулиці, що теж не сподобалося працівнику закладу. Вийшовши на вулицю, чоловік з лайкою накинувся на знімальну групу, намагався пошкодити знімальну техніку та вкусив оператора за палець. Прибувши за викликом на місце події, правоохоронці затримали чоловіка», - повідомили у прокуратурі.

За інформацією прокуратури, затриманим виявився іноземець 1980 року народження.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) ККУ. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці 3 лютого затримали чоловіка, який спровокував конфлікт зі знімальною групою одного з телеканалів.