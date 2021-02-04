Федерація спортивного покеру спростовує намір відкрити казино в Будинку профспілок

У Всеукраїнській федерації спортивного покеру спростували інформацію про те, що у Будинку профспілок на Майдані Незалежності у Києві начебто збираються облаштувати казино. Натомість йдеться про клуб спортивного покеру.

Про це повідомив президент Всеукраїнської федерації спортивного покеру Сергій Єфіменко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Покер – це спорт, який об’єднує величезне ком’юніті. Тут є свої герої, свої вболівальники. Лише в Україні понад 50 тисяч офіційно зареєстрованих членів федерації спортивного покеру", - зауважив Єфіменко та додав, що відкриття клубу спортивного покеру - необхідний крок для популяризації інтелектуальних видів спорту серед українців.

На його думку, клуб для спортивного покеру та сам спортивний покер не мають нічого спільного з азартними іграми та казино.

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Також президент Всеукраїнської федерації спортивного покеру наголосив, що їхня організація шанує історичну пам'ять та активно підтримує відбудову Будинку профспілок: "Саме тому, члени Всеукраїнської федерації спортивного покеру України виступили інвесторами та приймають активну участь у реконструкції, відновленні та благоустрою будинку Профспілок, який зараз існує і утримується лише за фінансової допомоги підприємців та самої федерації", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, журналісти "Слідство.Інфо" стверджують, що в Будинку профспілок на Майдані, який був штабом Революції Гідності і де під час пожежі загинули двоє людей, начебто планують відкрити покерний клуб на тисячу квадратних метрів.

За даними журналістів, підвальне приміщення площею близько тисячі квадратних метрів Федерація профспілок віддала в оренду понад півтора роки тому, і ці площі планують використовувати для роботи клубу спортивного покеру. Договір оренди розрахований на 10 років.

Засновник інвестиційно-будівельної компанії "Фенікс Груп" і співвласник 30% приміщень Будинку профспілок Назар Бенч закликав Федерацію профспілок України не відкривати покерний клуб у Будинку профспілок.