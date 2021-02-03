Співвласник закликає не відкривати покерний клуб у Будинку профспілок

Як передає Укрінформ, про це Бенч написав у Фейсбуці.

"Я звертаюсь до Федерації профспілок дотримуватися положень підписаного Меморандуму, оскільки необдумані рішення кидають тінь на історичну пам'ять Будинку спілок і нівелюють той результат, якого нам вдалося досягти спільною тривалою і дуже непростою роботою по його відновленню", - наголосив він.

Бенч нагадав, що компанії "Фенікс Груп" належить 30% будівлі, а інші 70% - Федерації профспілок. Також він додав, що його компанія дотримується положень Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю щодо відкриття та функціонування Будинку профспілок України в місті Києві, підписаного в 2018 році, де, зокрема, йдеться про те, що у будівлі не відкриватимуть заклади розважального характеру.

Тому, за його словами, в 2019 році в частині будівлі "Фенікс Груп" міжнародною компанією IWG був відкритий офісний простір Spaces Maidan Plaza, де на сьогодні розміщені офіси понад 50 компаній, більше половини з яких – іноземні. А в частині Федерації профспілок функціонує Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану.

На думку Бенча, рішення відкрити покерний клуб на території Будинку профспілок суперечить нормам етики і моралі, враховуючи всі трагічні події, що відбувалися у цій будівлі.

Як раніше повідомило "Слідство.Інфо", в Будинку профспілок на Майдані Незалежності, де був штаб Революції гідності і де під час пожежі загинули люди, планують відкрити покерний клуб.

Журналісти стверджують, що підвальне приміщення площею близько тисячі квадратних метрів Федерація профспілок віддала в оренду понад півтора року тому, і ці площі планують використовувати для роботи клубу спортивного покеру. Договір оренди нібито розрахований на 10 років.