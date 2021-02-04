Кияни здали на утилізацію вже 6,5 тисячі ялинок

Жителі Києва здали цьогоріч на екологічну утилізацію 6,5 тисячі новорічних ялинок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.

«У цьому році на локаціях прийому зібрано 6,5 тисячі ялинок. Зібрані дерева перероблять на тріску в спеціальному тріскоподрібнювачі та використають навесні для зберігання водного балансу лунок вічнозелених рослин у місті», – зазначив в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

За його словами, 15 пунктів прийому ялинок працювали до 1 лютого, але якщо громадяни не встигли принести деревце, то його приймуть у будь-який час. Для цього необхідно попередньо зв’язатись із фахівцями пункту за контактними телефонами.

Як повідомлялося, пункти прийому новорічних ялинок працюють у Києві шостий рік поспіль. За увесь час роботи зібрано близько 40 тисяч ялинок.

Фото: kyivcity.gov.ua