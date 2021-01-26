За якими адресами у Києві ще можна «донести» на утилізацію новорічні ялинки

Здати новорічні ялинки на екологічну утилізацію можна до кінця тижня у 15 пунктів збору, що розташовані в усіх районах Києва.

Як передає Укрінформ, про це нагадує Управління екології та природних ресурсів КМДА.

"Зібрані дерева перероблюють на тріску через спеціальний механізм та використовують для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин", - йдеться у повідомленні.

Пункти прийому ялинок працюють у будні з 07.00 до 22.00 за адресами:

Голосіївський район - проспект Голосіївський, 87-Г;

Дарницький район - вулиця Тростянецька, 58-А;

Деснянський район - вулиця Електротехнічна, 26;

Дніпровський район - проспект Визволителів, 6;

Оболонський район - проспект Степана Бандери, 26-А;

Печерський район - вулиця Залізничне шосе, 61;

Подільський район (Куренівка) - вулиця Дмитрівська, 16-А;

Святошинський район - вулиця Жмеринська, 30-Г;

Солом'янський район - вулиця Новопольова, 95 (виробнича база підприємства);

Шевченківський район - провулок Герцена, 6;

Дарницьке лісництво - Бориспільське шосе, 23 км;

Дніпровське лісництво - проспект Броварський, 2-А;

Білодібровне лісництво - вулиця Радистів, 1-В;

КП "Дарницьке ЛПГ" - Микільське лісництво, квартал № 35;

КП "Дарницьке ЛПГ" - Броварське лісництво, квартал № 72.

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Як зазначили в КМДА, минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли від жителів міста понад 14 тисяч ялинок на утилізацію, у 2019 – 5 тисяч.

Фото: КМДА