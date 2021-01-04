Київський зоопарк просить не приносити їм ялинки

Столичний зоопарк закликав відвідувачів не приносити новорічні ялинки в якості підкормки для мешканців зоопарку.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Київського зоопарку.

"На жаль, одним з проявів несправжньої благодійності є намагання окремих городян привезти загиблі святкові деревця до зоопарку", - йдеться у повідомленні.

Адміністрація зоопарку зазначає, що інтенсивне вирощування ялинок для подальшого продажу призводить до застосування різних небезпечних речовин заради прискорення росту, привабливого вигляду та подовження терміну їх зберігання.

Також після знімання прикрас на ялинці зазвичай лишається вдосталь фрагментів дощику, конфетті, вати та інших небезпечних для тварин матеріалів. А використання сучасних ароматизаторів, барвників, хлопавок та штучного снігу з балончика залишає на гілках ялинки цілу гамму шкідливих речовин.

"Не дивно, що наші ветеринари одноголосно забороняють використання новорічних ялинок як їжу для мешканців зоопарку. Крім того, нагадуємо, що наші тварини отримують найкращі корми за індивідуальними раціонами", - наголошують в зоопарку.

Як повідомлялося, з 14 листопада Київський зоопарк працює в режимі парку з експонуванням тварин помірного клімату у всесезонних вольєрах.

У Києві з 1 січня 2021 року почнуть працювати 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок у кожному районі міста.

Фото: ЕРА