Поліція, Нацгвардія та кінологи: в урядовому кварталі посилили охорону

Столична поліція у зв’язку з анонсованими масовими акціями у центрі міста посилила заходи безпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема, під будівлею Верховної Ради України та Кабінетом Міністрів України. Задля забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих акцій працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування», - йдеться у повідомленні.

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У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці, попередили у поліції і порадили автомобілістам завчасно планувати свої маршрути з урахування вищезазначеної інформації.

Також поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Фото: Нацполіція