У Києві учасник акції протесту напав на поліцейського

У Києві під час акції протесту постраждав поліцейський.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр МВС України.

"Сьогодні на вулиці Олени Теліги відбулась запланована акція з приводу незаконних пасажирських перевезень. Однак у ході заходу учасники почали розклеювати наклейки та не реагували на вимоги правоохоронців припинити незаконні дії. Співробітники Шевченківського управління поліції звернулися з вимогою до мітингувальників пройти до відділку поліції через те, що вони порушували громадський порядок. Проте один із активних учасників почав сперечатися, погрожувати та нецензурно лаятися. У результаті поліцейський прийняв рішення про негайне затримання правопорушника, який продовжував порушувати громадський порядок та чинив опір, вдаривши правоохоронця. Зловмисника одразу затримали та доставили до управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Загалом до Шевченківського управління поліції доставили дев’ятьох людей. На одного з них склали адміністративний протокол за ст. 152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України і затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня жителя Луцька затримали за нанесення тілесних ушкоджень поліцейському.