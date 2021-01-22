На Печерську побили трьох журналістів, поліція відкрила справу

У столиці правоохоронці встановлюють обставини бійки за участю представників ЗМІ на Печерську, відкрито кримінальне провадження.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Поліція розпочала досудове розслідування за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень журналістам. Дана подія не пов’язана із професійною діяльністю постраждалих", - уточнюють у відомстві.

Зазначається, що у четвер ввечері до поліції надійшло повідомлення від представників ЗМІ про конфлікт на вулиці Євгена Коновальця, тож на місце події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Правоохоронці встановили, що троє журналістів поверталися додому, і між будинками на вулиці Євгена Коновальця між ними та невідомими особами виник конфлікт, в результаті якого невідомі завдали тілесних ушкоджень представникам ЗМІ та втекли.

Уточнюється, що на місці події журналісти надали пояснення правоохоронцям та звернулися по меддопомогу до лікарні.

За інформацією міністерства, двоє потерпілих написали заяви про вчинення правопорушення.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Правоохоронці встановлюють всіх учасників події.