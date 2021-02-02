Поліція з’ясовує обставини загибелі дівчини після падіння з 17 поверху

У Києві поліція встановлює обставини загибелі дівчинки внаслідок падіння з балкону 17-го поверху житлового будинку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Відділ комунікації поліції Києва.

«Поліцейські встановлюють обставини падіння дівчинки із балкону багатоповерхівки у Голосіївському районі Києва», - йдеться у повідомленні.

О 16-й годині до столичної поліції надійшло повідомлення про падіння дівчинки з висоти на вулиці Михайла Максимовича.

На виклик негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група територіального і Головного управлінь поліції, інспектори ювенальної превенції та лікарі.

За попередньою інформацією, дівчинка 2007 року народження впала з балкону 17-го поверху. Вона – мешканка будинку, де сталася трагедія.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 1 лютого зареєстровано п'ять випадків падіння з висоти, зокрема у двох районах міста випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини.

Так, у Дніпровському районі 16-річна дівчина випала з 9-го поверху. Вона госпіталізована з закритою черепно-мозковою травмою, забоєм м’яких тканин голови, тулуба та кінцівок.

Крім того, у Шевченківському районі 16-річна дівчина випала з 5-го поверху і з політравмою була госпіталізована.