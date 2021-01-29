Ткаченко: Будинок профспілок на Майдані – не місце для покерного клубу

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що він стурбований інформацією про наміри відкрити покерний клуб у Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві, та зауважив, що МКІП зробить все можливе, щоб цього не допустити.

Про це Ткаченко написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Звістка про те, що в Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала. У першу чергу як громадянина. У будівлі, де під час Революції Гідності був штаб Майдану. Там, де під час пожежі загинули люди. Пам’ять про трагічні події тих днів має бути збережено, а меморіальний спадок вшановано достойно", –написав Ткаченко.

Міністр додав, що він стурбований такими діями і рішеннями, оскільки для "спортивного покеру" там не місце.

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"Міністерство культури та інформаційної політики вже направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися у ситуації", – додав Ткаченко.

Він наголосив, що МКІП робитиме усе залежне, аби не допустити розміщення у Будинку профспілок будь-яких розважальних закладів.

Як раніше повідомило "Слідство.Інфо", в Будинку профспілок на Майдані, який був штабом Революції Гідності і де під час пожежі загинули двоє людей, планують відкрити покерний клуб на тисячу квадратних метрів.

Журналісти стверджують, що підвальне приміщення площею близько тисячі квадратних метрів Федерація профспілок віддала в оренду понад півтора роки тому, і ці площі планують використовувати для роботи клубу спортивного покеру. Договір оренди розрахований на 10 років.