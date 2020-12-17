Суд призначив дату розгляду скарги на арешт Будинку профспілок

Київський апеляційний суд переніс на 23 грудня розгляд скарги на рішення Печерського райсуду столиці про арешт Будинку профспілок та іншої нерухомості Федерації профспілок України.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі суду.

"Київський апеляційний суд у четвер задовольнив клопотання прокурора про перенесення розгляду скарги на 23 грудня. Засідання відбудеться о 14 год 50 хвилин", - зазначили у пресслужбі.

Справу розглядатиме колегія суддів під головуванням Ольги Юрдиги.

Як повідомляв Укрінформ, Печерський районний суд Києва 3 листопада наклав арешт на 26 об’єктів нерухомості, які належать Федерації профспілок України.

Серед них - Будинок профспілок, Міжнародний центр культури і мистецтв ("Жовтневий палац"), майновий комплекс - навчально-спортивна база “Святошин”, ресторанний комплекс у Києві на вул. Труханівська, 4-А, нежитлові приміщення готельного комплексу “Турист”.

Заарештовано також декілька санаторіїв, зокрема, “Жовтень” у Конча-Заспі, частину будівель та споруд санаторію "Зірка" у Ворзелі, об`єднання санаторно-курортних закладів на Куяльнику.