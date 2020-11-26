Крім Будинку профспілок: Печерський суд арештував Жовтневий палац і санаторій у Конча-Заспі

Про це йдеться у відповідних ухвалах Печерського суду.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, що розташовані на території України» службовими особами Федерації професійних спілок України та інших суб`єктів господарської діяльності привласнено ряд об`єктів нерухомого майна державної власності в особливо великих розмірах”, - йдеться в ухвалах суду.

Так, згідно з судовими рішеннями, арешт накладено на 26 об’єктів нерухомого майна в різних містах України.

Серед арештованих об’єктів — Будинок профспілок, Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац), майновий комплекс - учбово-спортивна база “Святошин”, ресторанний комплекс у Києві по вул. Труханівська, 4-А.

Арештовано також ряд санаторіїв, зокрема, санаторій “Жовтень” у Конча-Заспі, частина будівель та споруд санаторію "Зірка" у Ворзелі, об`єднання санаторно-курортних закладів на курорті Куяльник.

Серед арештованих об’єктів — нежилі приміщення готельного комплексу “Турист” по вул. Раїси Окіпної, 2а у Києві.