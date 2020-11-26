Печерський суд арештував Будинок профспілок - ФПУ
Укрінформ
Печерський районний суд Києва 3 листопада заарештував Будинок профспілок та іншу нерухомість Федерації профспілок України (ФПУ).
Про це повідомляє пресслужба ФПУ Укрінформу.
"Печерський районний суд Києва заарештував Будинок профспілок та іншу нерухомість Федерації профспілок України (ФПУ). Рішення було прийнято ще 3 листопада, а оприлюднено 23 листопада. У ФПУ про це дізналися сьогодні зі столичної преси", - йдеться в повідомленні.
Також у ФПУ анонсували, що 26 листопада о 13:30 відбудеться офіційна зустріч представників Федерації профспілок України з журналістами, завдання якої розвіяти міфи й домисли з приводу арешту майна ФПУ.