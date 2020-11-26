Печерський суд арештував Будинок профспілок - ФПУ

Про це повідомляє пресслужба ФПУ Укрінформу.

"Печерський районний суд Києва заарештував Будинок профспілок та іншу нерухомість Федерації профспілок України (ФПУ). Рішення було прийнято ще 3 листопада, а оприлюднено 23 листопада. У ФПУ про це дізналися сьогодні зі столичної преси", - йдеться в повідомленні.

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Також у ФПУ анонсували, що 26 листопада о 13:30 відбудеться офіційна зустріч представників Федерації профспілок України з журналістами, завдання якої розвіяти міфи й домисли з приводу арешту майна ФПУ.