Київ накрив густий туман — водіїв закликають бути обережними

Київська міська державна адміністрація попереджає, що вранці в неділю, 24 січня, Київ накрив густий туман.

Про це йдеться у повідомленні КМДА, передає Укрінформ.

"23 січня в Києві очікується туман із видимістю 400-600 м. Туман також збережеться вночі та вранці 24 січня, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - наголосили у КМДА.

У міській адміністрації рекомендують водіям автомобілів знизити швидкість руху та включити протитуманні фари, якщо такі є в автомобілі.

Столична влада нагадала автомобілістам про необхідність тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, а при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.