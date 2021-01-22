Укрзалізниця запускає модернізований приміський електропоїзд Київ—Тарасівка

АТ "Укрзалізниця" 25 січня запустить новий модернізований приміський електропоїзд сполученням Київ — Тарасівка, який курсуватиме у пікові періоди перевезень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті УЗ.

"Укрзалізниця 25 січня запустить новий модернізований приміський електропоїзд на маршруті Київ — Тарасівка — Київ. Він курсуватиме за цим маршрутом у пікові періоди перевезень вранці та ввечері", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що цей поїзд буде щоденно, крім суботи та неділі, здійснювати 8 рейсів (по чотири вранці та ввечері). Перший поїзд відправлятиметься зі станції Тарасівка о 5:48 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 6:09. Наступні рейси відправлятимуться зі станції Тарасівка о 7:11, 8:31, 10:01, 16:47, 18:14, 19:26.

З приміського вокзалу станції Київ-Пасажирський у перший рейс поїзд відправиться о 6:22, потім – о 7:44, 9:04 та о 16:06, 17:24, 18:45, 19:57. Поїзди зупинятимуться на станціях Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе.

"Вказаний електропоїзд має підвищену комфортність та швидкість. Відстань із Боярки до Києва він долатиме за 21 хв., а з Вишневого — за 15 хв., одночасно електропоїзд вміщує близько 1 тис. пасажирів. На зазначеному маршруті щоденно курсуватиме 8 поїздів у робочі дні — по 4 вранці та ввечері в пікові періоди", - додають в УЗ.

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Крім того зауважують, що запуск нового поїзда став можливим завдяки домовленості регіональної філії «Південно-Західна залізниця» з Київською обласною адміністрацією. Зокрема, територіальні громади міст Боярка та Вишневе беруть на себе зобов’язання компенсувати перевізнику 100% витрат за перевезення громадян пільгових категорій. Ці витрати передбачені в місцевих бюджетах на 2021 рік.