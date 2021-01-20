Уряд запускає «пілот» з безкоштовного навчання у столичних ІТ-школах для безробітних

Кабмін ухвалив постанову "Про реалізацію у м. Києві експерименту з професійного навчання зареєстрованих безробітних для потреб роботодавців сфери інформаційних технологій", відповідно до якої безробітні кияни зможуть безкоштовно здобути IT-освіту у приватних IT-школах столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Фейсбуці.

"Україна має величезний потенціал з розвитку IT-індустрії, а наші спеціалісти вважаються одними з найкращих у світі. У той час, як попит на кваліфікованих IT-спеціалістів постійно зростає, ми запускаємо дуже корисну програму. Українці, які втратили роботу, зможуть навчатися престижних та високооплачуваних IT-спеціальностей. Це плюс для обох сторін — і для безробітних, і для IT-компаній", - написав віцепрем'єр.

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За його словами, навчання проводитиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Кошти фонду, передбачені на перепідготовку безробітних, можуть освоювати не тільки акредитовані при Міносвіти навчальні заклади, але й ІТ-академії, ІТ-курси та інші, які готують кваліфікованих ІТ-спеціалістів, проте не мають ліцензій, сертифікатів та акредитації.

Люди, які втратили роботу та зареєстровані як безробітні в Центрі зайнятості Києва, зможуть пройти курси та отримати необхідні навички для працевлаштуваня в українських ІТ-компаніях.

Відбором закладів освіти та учасників з числа зареєстрованих безробітних для участі в експерименті займатимуться спеціально створені комісії.