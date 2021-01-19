Епіфаній освятив дніпровську воду в київському Гідропарку

Епіфаній освятив дніпровську воду в київському Гідропарку

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Укрінформ
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів обряд освячення води біля каплиці Хрещення Господнього у київському Гідропарку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Зазначається, що предстоятелю ПЦУ співслужили архиєпископ Вишгородський Агапіт та запрошене духовенство.

Участь у богослужінні взяли представники місцевої влади, громадські діячі та віряни.

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"На завершення відправи митрополит Епіфаній освятив води Дніпра й окропив присутніх освяченою хрещенською водою", - інформують у пресслужбі ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ у київському Гідропарку освятив дніпровську воду / Фото: pomisna.info

Як повідомлялося, християни східного обряду 19 січня святкують Хрещення Господнє, або Богоявлення.

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