Епіфаній освятив дніпровську воду в київському Гідропарку
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Укрінформ
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів обряд освячення води біля каплиці Хрещення Господнього у київському Гідропарку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
Зазначається, що предстоятелю ПЦУ співслужили архиєпископ Вишгородський Агапіт та запрошене духовенство.
Участь у богослужінні взяли представники місцевої влади, громадські діячі та віряни.
"На завершення відправи митрополит Епіфаній освятив води Дніпра й окропив присутніх освяченою хрещенською водою", - інформують у пресслужбі ПЦУ.
Предстоятель ПЦУ у київському Гідропарку освятив дніпровську воду / Фото: pomisna.info
Як повідомлялося, християни східного обряду 19 січня святкують Хрещення Господнє, або Богоявлення.