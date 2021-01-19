Кличко пірнув у крижану ополонку

Мер Києва Віталій Кличко зранку пірнув у ополонку в затоці біля парку Дружби народів та привітав українців з Водохрещем.

Як передає Укрінформ, відео купання Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Традиції дотримався і зранку пірнув у ополонку. Цього разу - в затоці біля парку Дружби народів. Але, пам’ятайте: в сильний мороз, без підготовки організму, краще не занурюватись. Зі святом Водохреща вас! Бережіть себе!", - йдеться у дописі.

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Християни східного обряду 19 січня святкують Хрещення Господнє або Богоявлення. Це третє, найбільше й завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. У народі воно має кілька назв: Водохреще, Водохреща, Водохрестя, Водощі, Йордан, Ордан.