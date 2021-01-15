Київ увійшов у ТОП-100 найбільш зелених міст планети

Українська столиця посіла соте місце у рейтингу зелених міст планети за 2020 рік.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Husqvarna Urban Green Space Index (HUGSI), який проаналізував 155 міст світу.

Так, для визначення рейтингу сайт не просто враховував кількість зелених насаджень у відсотковому співвідношенні, але й брав до уваги те, як містяни підтримують і збагачують парки та сквери, розташування зелені по всьому місту тощо. Тож інколи в рейтингу можна побачити, що місто, яке мало трохи менший відсоток зелених насаджень, може «обігнати» інше із більшим відсотком.

Київ опинився між американським містом Філадельфія, яке на 99 місці, та містом Південно-Африканської Республіки Кейптауном (101 місце).

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Згідно з підрахунками порталу, у Києві 44% зелених насаджень, з яких 40% займають дерева, а решта – трава. Ще 8% водного середовища. На одну особу, яка проживає у Києві, припадає 82,3 кв. метри зелених насаджень. Проте HUGSI брали для розрахунків офіційну статистику населення. Тож в реальності «зелена» площа столиці на душу населення значно менша.

Найзеленішим містом у рейтингу за 2020 рік став американський Шарлотт, що в Північній Кароліні. Там 68% зелених насаджень, з яких 55% дерев. На одну людину, яка проживає у Шарлотт, припадає аж 560,1 кв. метрів зеленої зони.

Наприкінці рейтингу - Дубаї (ОАЕ), Карачі в Пакистані, на останньому місці - столиця Перу Ліма.

Як повідомлялось, у рейтингу найзеленіших міст Європи Київ посів 63 місце - між італійським Римом та латвійською Ригою.