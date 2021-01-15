Послугами столичної служби зайнятості торік скористалися 65 тисяч осіб

Протягом 2020 року послугами столичної служби зайнятості скористалися понад 65 тисяч осіб, які шукали роботу.

Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості (КМЦЗ).

“У 2020 році столичною службою зайнятості забезпечено роботою 14,1 тис. осіб. Найбільше знайшли роботу (26%) в сферах оптової та роздрібної торгівлі і ремонту. Кожен десятий влаштувався на підприємствах переробної промисловості; 9% пішли працювати у сферу фінансової та страхової діяльності; 7% - у сферу державного управління й оборони. Станом на 1 січня 2021 р. більш ніж 30 тис. осіб продовжують користуватись послугами Київського міського центру зайнятості", - поінформували у відомстві.

За рівнем зайнятості населення Київ з показником 61,9% випереджає інші регіони держави (середній рівень зайнятості по Україні 56,5%). Рівень безробіття по Києву - 6,6% і є одним з найнижчих у країні (за методологією Міжнародної організації праці).

У КМЦЗ зауважили, що будь-які зміни, які відбуваються в економіці країни, впливають на стан ринку праці. Зокрема, через процеси, спричинені коронавірусною інфекцією, кількість безробітних, зареєстрованих у Київському міському центрі зайнятості, за останній рік збільшилась у 2,5 раза (станом на 01.01.2020 – близько 9 тис. осіб, станом на 01.01.2021- більш ніж 22 тис. осіб)

«Хоча рівень безробіття і зріс порівняно з минулим роком, але нам вдалося втриматися на належному рівні та оперативно реагувати на зміни, які відбувалися на столичному ринку праці», - зауважив директор КМЦЗ Віктор Білич.

Зокрема, було спрощено процедуру реєстрації в центрі зайнятості та збільшена допомога з безробіття. Київський міський центр зайнятості реалізував два урядові проєкти з надання фінансової підтримки бізнесу на період карантинних обмежень.

Крім того, завдяки програмі фінансової допомоги з часткового безробіття на період карантину та програмі надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання для здійснення виплати найманим працівникам на період обмежувальних протиепідемічних заходів було виплачено близько 310 млн грн та збережено понад 55 тис. робочих місць.

Упродовж 2020 року в базі Київського міського центру зайнятості налічувалося 67,3 тис. вакансій, що на 7,6 тисячі менше, ніж у попередньому році. Кожна шоста вакансія - в оптовій і роздрібній торгівлі; по 12%, відповідно, - у сфері державного управління й оборони та на транспорті; 11% - у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування; 10% - на підприємствах переробної промисловості.

«У новому році головними завданнями для нас будуть сприяння якнайшвидше знайти роботу тим, хто її шукає, та розширення співпраці з роботодавцями, оперативне та якісне виконання їх кадрових замовлень. Іншими словами – боротимемось за кожне робоче місце», - зауважив очільник КМЦЗ.

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