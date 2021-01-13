Київ - на сьомому місці у світі за кількістю заторів

Згідно з індексом руху транспорту, в 2020 році Київ посів сьоме місце у світі серед мегаполісів, схильних до заторів на дорогах.

Про це свідчать дані дослідження на сайті компанії TomTom, що займається виробництвом навігаторів та створенням програмного забезпечення для них, передає Укрінформ.

Варто зазначити, що у 2019 році Київ посідав 12 місце у даному рейтингу. Середні витрати часу в київських заторах у 2020 році склали 51%, що на 2% менше за минулорічні показники.

Найбільші затори в місті спостерігалися 18 грудня, а найбільш вільними дороги були з березня до кінця травня.

Укладачі рейтингу зазначають, що у години «пік» у заторах протягом року було витрачено 207 годин або 8 днів та 15 годин.

До рейтингу також увійшли й інші українські міста – Одеса (11 місце), Харків (13 місце) та Дніпро (22 місце)

Загалом експерти проаналізували 416 міст із 57 країн на шести континентах. Рейтинг демонструє стан трафіку в містах, що, за словами його укладачів, може сприяти вирішенню проблем, пов’язаних з дорожнім рухом.

Найгірша ситуація із заторами у Москві та області. На другому місці – Мумбаї (Індія), третьому - Богота (Колумбія).

На останній, 416-й позиції – американське місто Хай-Пойнт у Північній Кароліні.