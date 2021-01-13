Київ - на сьомому місці у світі за кількістю заторів
Про це свідчать дані дослідження на сайті компанії TomTom, що займається виробництвом навігаторів та створенням програмного забезпечення для них, передає Укрінформ.
Варто зазначити, що у 2019 році Київ посідав 12 місце у даному рейтингу. Середні витрати часу в київських заторах у 2020 році склали 51%, що на 2% менше за минулорічні показники.
Найбільші затори в місті спостерігалися 18 грудня, а найбільш вільними дороги були з березня до кінця травня.
Укладачі рейтингу зазначають, що у години «пік» у заторах протягом року було витрачено 207 годин або 8 днів та 15 годин.
До рейтингу також увійшли й інші українські міста – Одеса (11 місце), Харків (13 місце) та Дніпро (22 місце)
Загалом експерти проаналізували 416 міст із 57 країн на шести континентах. Рейтинг демонструє стан трафіку в містах, що, за словами його укладачів, може сприяти вирішенню проблем, пов’язаних з дорожнім рухом.
Найгірша ситуація із заторами у Москві та області. На другому місці – Мумбаї (Індія), третьому - Богота (Колумбія).
На останній, 416-й позиції – американське місто Хай-Пойнт у Північній Кароліні.