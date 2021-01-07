Мокрий сніг та ожеледиця: у Києві попереджають про погіршення погоди

Уночі 8 січня в Києві очікується погіршення погодних умов, громадян закликають бути обачними.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Телеграмі.

“Уночі 8 січня в Києві очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця”, - йдеться у повідомленні.

Київавтодор готовий до погіршення погодних умов, запевняють у КМДА.

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Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.

Міська влада закликає водіїв та пішоходів бути обачними на дорозі.