Мокрий сніг та ожеледиця: у Києві попереджають про погіршення погоди
Укрінформ
Уночі 8 січня в Києві очікується погіршення погодних умов, громадян закликають бути обачними.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Телеграмі.
“Уночі 8 січня в Києві очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця”, - йдеться у повідомленні.
Київавтодор готовий до погіршення погодних умов, запевняють у КМДА.
Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.
Міська влада закликає водіїв та пішоходів бути обачними на дорозі.