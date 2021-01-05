У Київському СІЗО коштом платних камер відремонтували ще одну безкоштовну

У Київському слідчому ізоляторі за рахунок коштів, сплачених за користування платними камерами з поліпшеними побутовими умовами, відремонтували безкоштовну камеру на 22 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Фейсбуці, де він виставив фото відремонтованої камери.

«Продовжую серію фото того, як ми витрачаємо кошти, отримані з платних камер. На фото – ремонт безкоштовної камери на 22 особи у Державній установі «Київський слідчий ізолятор». Собівартість: 67 450 гривень», - зазначив Малюська.

Він зауважив, що за ремонт «сплачено 0 (нуль) гривень платників податків».

«До речі, під новий рік сума надходжень від платних камер вже перевищила 2 мільйони гривень», - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

За інформацією Міністерства юстиції за підсумком 2020 року, до проєкту вже долучилось 22 слідчі ізолятори, за користування платними камерами в яких вже сплачено майже 2 млн грн. За рахунок цих коштів було відремонтовано 25 безкоштовних камер на 162 місця.