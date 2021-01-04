У Києві відклали на пів року введення єдиного е-квитка
Укрінформ
Столична влада відклала введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності до 1 липня 2021 року.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у розпорядженні КМДА №2079 від 30 грудня 2020 року.
Таким чином, впровадження обов’язкового електронного квитка у транспорті перенесли з 1 січня 2021 року на 1 липня цього ж року.
Як повідомлялося, влада Києва відтермінувала запровадження єдиного електронного квитка в громадському транспорті столиці до 1 січня 2021 року.
Так, Київ мав перейти на використання електронного квитка в транспорті з 1 липня 2020 року. Відтермінувати даний крок вирішено для того, щоб Кабінет Міністрів врегулював питання надання пільг на проїзд громадянам з інших міст у громадському транспорті столиці.
Щодня електронним квитком у громадському транспорті користуються більше як один мільйон пасажирів.