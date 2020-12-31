У новорічну ніч у столиці правоохоронці посилили заходи безпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва.

"На всіх локаціях, де відбуватимуться святкові заходи, поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у посиленому режимі", - зазначається у повідомленні.

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Безпеку громадян забезпечуватимуть працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, представники інших профільних служб і відомств системи МВС.

Поліція посилила заходи безпеки на новорічних локаціях Києва

Правоохоронці закликають киян та гостей столиці не порушувати карантинних обмежень, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватися соціальної дистанції.

Фото: kyiv.npu.gov.ua