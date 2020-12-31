Поліція посилила заходи безпеки на новорічних локаціях Києва
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва.
"На всіх локаціях, де відбуватимуться святкові заходи, поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у посиленому режимі", - зазначається у повідомленні.
Безпеку громадян забезпечуватимуть працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, представники інших профільних служб і відомств системи МВС.
Поліція посилила заходи безпеки на новорічних локаціях Києва
Правоохоронці закликають киян та гостей столиці не порушувати карантинних обмежень, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватися соціальної дистанції.
Фото: kyiv.npu.gov.ua