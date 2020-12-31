Поблизу КМДА у мітингувальників загорівся балон із газом

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київ Оперативний.

"У самому центрі міста, поблизу із КМДА, у мітингувальників почав палати газовий балон", - зазначається у повідомленні.

На відео, знятому очевидцями, видно, що балон спалахнув на тротуарі. Вибуху вдалося уникнути. Вогонь загасили за допомогою вогнегасника.

Про постраждалих інформації немає.

Читайте також: Рятувальники на новорічні свята перейшли на посилений режим служби

Як повідомлялося, головна ялинка України засяяла на Софійській площі у столиці. Відкривав ялинку у День Святого Миколая міський голова Віталій Кличко. Під час церемонії загорілася новорічна гірлянда.