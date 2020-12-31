Поблизу КМДА у мітингувальників загорівся балон із газом
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Укрінформ
У Києві, поблизу КМДА, у мітингувальників загорівся балон із газом.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київ Оперативний.
"У самому центрі міста, поблизу із КМДА, у мітингувальників почав палати газовий балон", - зазначається у повідомленні.
На відео, знятому очевидцями, видно, що балон спалахнув на тротуарі. Вибуху вдалося уникнути. Вогонь загасили за допомогою вогнегасника.
Про постраждалих інформації немає.
Як повідомлялося, головна ялинка України засяяла на Софійській площі у столиці. Відкривав ялинку у День Святого Миколая міський голова Віталій Кличко. Під час церемонії загорілася новорічна гірлянда.