Рятувальники на новорічні свята перейшли на посилений режим служби

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

Зокрема, у кожному регіоні країни проведено уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

З 9-ї години ранку 31 грудня 2020 року до 9-ї ранку 4 січня 2021 року організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення новорічних святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій. Також здійснюється посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей.

В готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.