Рятувальники на новорічні свята перейшли на посилений режим служби

Рятувальники на новорічні свята перейшли на посилений режим служби

Укрінформ
На період новорічних свят підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

Зокрема, у кожному регіоні країни проведено уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

З 9-ї години ранку 31 грудня 2020 року до 9-ї ранку 4 січня 2021 року організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення новорічних святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій. Також здійснюється посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей.

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В готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.

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