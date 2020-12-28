Понад 80% українців планують святкувати Новий рік удома

Цього року 81% українців планує зустріти Новий рік удома, в колі родини.

Про це повідомив аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський під час оприлюднення результатів загальнонаціонального репрезентативного опитування в Укрінформі.

"У цьому році чотири з п'яти українців, 81 відсоток опитуваних, сказали, що планують зустріти Новий рік удома, в колі родини, а 9% опитуваних сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів", - сказав Бурковський.

Він зазначив, що порівняно з 2018 і 2019 роками майже на 14% зросла кількість респондентів, які зустрінуть Новий рік у родинному колі, і вдвічі зменшилася частка тих, хто піде в гості.

Також опитування показало, що кожна п’ята молода людина (або 23 % від опитаних віком 18–29 років) планує зустріти Новий рік у компанії. Серед опитаних віком 60+ 7% проведуть новорічну ніч самі перед телевізором, а 6% взагалі не святкуватимуть. Причому серед чоловіків більше (12,5%) тих, хто не святкує, ніж серед жінок (6%).

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю. У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.