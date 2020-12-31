У Києві ніч на 30 грудня виявилася найтеплішою

У столиці ніч на 30 грудня виявилась найтеплішою: температура не опустилася нижче +4,5°С.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 30 грудня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +4,5°С. Попереднє рекордне значення +3,0°С 2003 року перевищено на 1,5°С», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що метеорологічна зима запізнилася до Києва лише на чотири дні.

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Повідомлялося також, що осінь у 2020 році у столиці виявилася найтеплішою з 1881 року, при цьому упродовж сезону було зафіксовано шість температурних рекордів.