Столичний транспорт у новорічну ніч працюватиме довше, а фунікулер - цілодобово

У новорічну ніч, проти 1 січня 2021 року, роботу громадського транспорту подовжать на 2 години.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

"Рух наземного громадського транспорту, який проходить біля станцій метрополітену, буде узгоджено з розкладом проходження останніх поїздів метро. Столичний фунікулер працюватиме цілодобово", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у новорічну ніч столичне метро працюватиме на 2 години довше. Останній поїзд вирушить з кожної станції в різний час. Із центру міста – близько 02:15. Додаткові години роботи додаються до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і на платформі.

За інформацією КП «Київський метрополітен», на станції «Золоті ворота» 31 грудня, 1 і 7 січня можливе короткочасне закриття на вхід, щоб усі охочі могли дістатися ялинки на Софійській площі. У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.

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На станціях «Хрещатик», «Контрактова площа», «Поштова площа», «Майдан Незалежності» 31 грудня, 1 і 7 січня можливе обмеження входу для уникнення тисняви на платформах.