У Києві поліція запобігла замовному вбивству двох осіб

Столичні правоохоронці запобігли замовному вбивству двох осіб.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції, передає Укрінформ.

«Внутрішня безпека Нацполіції викрила особу, яка підшукувала кілера для фізичної ліквідації своїх ворогів. Спільно з працівниками Головного слідчого управління та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України замовника злочину затримали», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію щодо чоловіка, який підшукував особу на роль виконавця замовного вбивства двох людей.

Уточнюється, що замовник тяжкого злочину – 34-річний мешканець одного із сіл Броварського району Київщини, депутат 8-го скликання селищної ради. За даними поліції, кілер мав ліквідувати його опонентів, з якими склалися неприязні стосунки - 47-річного односельця та 39-річного жителя сусіднього села.

За матеріалами внутрішньої безпеки Головним слідчим управлінням НПУ, за процесуального керівництва Офісу генпрокурора, було розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронці зі свого боку спрацювали на випередження і організували зустріч замовника злочину з «потрібною» йому особою, під час якої зловмисник передав фото своїх ворогів. За вбивство першої жертви чоловік пообіцяв 6 000 доларів та дав завдаток – 300 доларів.

За фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування, оперативники ДВБ, Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції затримали організатора запланованих злочинів.

Йому готується вручення підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство, який є незакінченим з причин, що не залежали від волі особи ( ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115) та готування до вчинення умисного вбивства людини на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115) ККУ.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПКУ. За протиправні дії чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Як повідомлялося, миколаївські поліцейські затримали фігуранта замовного вбивства бізнесмена, який переховувався 13 років.