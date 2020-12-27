У Києві від COVID-19 помер завідувач інфекційної реанімації

У Києві від COVID-19 помер відомий лікар, завідувач інфекційної реанімації 5-ї міськлікарні Олександр Артемов.

Про це в Фейсбуці написала лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

"Олександр Євгенович Артемов... Наш незмінний багаторічний завідувач інфекційної реанімації спочатку в Олександрівській лікарні, потім - в 9 лікарні, останні роки - 5 лікарня міста Києва... Чудовий лікар, чудовий завідувач, чудова людина... можна сказати, вихованець нашої кафедри. Коли ще кафедри щось значили в цій країні... Стара школа ставлення до хворого, до вчителів, до співробітників... Ковід, 60 днів тільки реанімації", - написала Голубовська.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 26 грудня, в Україні підтверджено 6 113 нових випадків зараження коронавірусом, померли 72 пацієнти.